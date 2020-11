Joe Diop, ancien coach des Lions : ‘’Le score aurait pu être plus grand’’

Le Sénégal n’a pas beaucoup souffert pour battre la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Un résultat qui permet aux Lions de conforter leur place de leader de la poule I avec 9 points. Mais l’ancien coach des Lions, Joe Diop, n’est pas très satisfait du score. Selon lui, Sadio Mané et compagnie auraient pu faire mieux.

‘’C’est une bonne victoire, mais le score aurait pu être plus large si le Sénégal avait exploité ses capacités. On a manqué de diversité dans le jeu. Il n’y a pas eu d’alternatives entre le jeu long et le jeu court et la collectivité pour surprendre davantage nos adversaires qui était plus défensive’’, analyse Joe Diop.

Le technicien d’ajouter : ‘’Il faut régler ces manquements pour qu’il ait plus de fluidité dans le jeu des Lions afin de pouvoir faire face à la Guinée-Bissau sur sa pelouse.’’

Seneweb