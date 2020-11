Déféré pour trafic de cocaïne, le transitaire sous contrôle judiciaire

Arrêté et déféré dans une affaire de trafic de drogue, le grand transitaire dont nous parlions dans ces colonnes depuis 48 heures a été finalement placé… contrôle judicaire, informe Le Témoin.

Et si le mis en cause a eu le miracle de s’en sortir, c’est parce que le juge d’instruction aurait suivi le réquisitoire du parquet. Ce, contrairement à ses complices à savoir un Guinéen et un Nigérian qui, eux, en « Coumba amoul ndey », ont été immédiatement placés sous mandat de dépôt.

En tout cas, cette affaire que des avocats qualifient de deux poids deux mesures risque de faire grand bruit ! Toujours est-il que les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe ont fait un excellent travail dans cette lutte contre la drogue. Car, un mois durant, ils ont filé cette bande avant de la démanteler en mettant la main sur 50 grammes de cocaïne. Comme quoi, les enquêteurs de la gendarmerie détenaient des informations et des preuves matérielles irréfutables que le transitaire et sa bande s’activaient dans le trafic de drogue dure. Malheureusement pour les gendarmes, le dernier mot revient au Parquet !

Le témoin