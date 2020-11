JOE BIDEN, PRÉSIDENT ÉLU DES USA

“Il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous”

Joe Biden est bel et bien le nouveau président des Etats-Unis. C’est l’agence Associated Press (AP), jugée la plus fiable depuis des décennies de scrutins, qui a annoncé la nouvelle en donnant le démocrate vainqueur dans l’Etat de Pennsylvanie. Joe Biden remporte cet Etat clé avec 49,6% des suffrages contre 49,1% pour Donald Trump, sur 98% de votes dépouillés. Un écart de plus de 34 400 électeurs sépare désormais les deux candidats et AP considère que Donald Trump ne pourra plus refaire son retard. Avec 20 grands électeurs gagnés en Pennsylvanie, Joe Biden atteint 273 grands électeurs au total.

D’ailleurs, le président élu a fait une déclaration dans laquelle il se dit “honoré par la confiance que le peuple américain a placée” en lui et en la vice-présidente élue Kamala Harris. “La campagne étant terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de nous rassembler en tant que nation”, ajoute la déclaration. Il a aussi posté un message sur Twitter accompagné d’une vidéo.