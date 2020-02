Jo Tokyo 2020 : Deux athlètes du Caa de Dakar décrochent…

Créé en novembre 2018, le Centre de développement de l’athlétisme africain (Caa), dirigé par le médaillé olympique sénégalais, El Hadji Amadou Dia Bâ, est en train de marquer ses empreintes. Il a déjà réussi à avoir deux tickets pour les Jeux olympique d’été de Tokyo 2020.

C’est la Gambienne Gina Bass (100 m et 200m) et la Nigérienne Aminatou Seynou Moumouni (400 m, 200 m et 100 m) qui ont décroché la timbale.

Les deux athlètes ont réussi la saison passée des minimas olympiques. Gina Bass a réalisé un temps de 11’33 au sprint de 100m et 22’58 au 200 m lors des jeux africains de Rabat. Aminatou Seynou Moumouni, quant à elle, a fait 48’19 à l’épreuve du 400m, 22’58 au 200 m et 11’84 au 100 m.

Le Caa a décroché, au total, quatre médailles (2 en or, une en argent et bronze) sur les 11 boursiers que compte le centre, l’année passée aux jeux africains de Rabat. Des performances jugées satisfaisantes par le directeur du centre, Dia Bâ. ‘’Nous espérons avoir plus d’athlètes aux prochains Jo. On est sur la bonne voie. Nous avons quitté un point A et on espère élever le niveau du centre dans les prochaines années’’, soutient-il.