Kaolack : Les jeunes passent la soirée à la mairie pour l’Inscription des électeurs

Les citoyens sénégalais désireux de participer aux consultations électorales en qualité d’électeurs doivent au préalable s’inscrire sur les listes électorales.

Et, pour s’inscrire, le citoyen sénégalais doit être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et munir de sa pièce nationale d’identité numérisée.

A Kaolack, par exemple, des primo-votants (Personnes qui votent pour la première fois) passent la nuit à la mairie pour pouvoir s’inscrire sur sur les listes électorales.

Théière, tasses de thé, repas de l’aube (Kheud), nattes draps etc. Ils avaient pris toutes les précautions nécessaires pour passer une nuit paisible. Avec l’espoir d’être parmi les premiers inscrits.

De mémoire, jamais une Présidentielle sénégalaise n’a aussi passionné la frange jeune qui constitue 70% de la population.

Une Présidentielle à plusieurs inconnues au chapitre candidats. Macky Sall, le sortant, Ousmane Sonko, le leader principal de l’opposition, Khalifa Sall, Karim Wade, Barthélemy Dias, Déthié Fall etc., pour des raisons diverses, pourraient voir leur candidature invalidée.

Les partis politiques, avant le démarrage de la Révision exceptionnelle des listes électorales, avaient fini de galvaniser les jeunes à prendre d’assaut les commissions d’inscription.

La Révision exceptionnelle des listes électorales lancée le 6 avril dernier, prend fin le 2 mai prochain.