Jamra encore outrée par «Maîtresse d’un homme marié»

A travers un communiqué, l’Ong Jamra dit être «assaillie de coups de fil de réprobation et de messages de véhémentes indignations» suite à l’épisode diffusé lundi de la série «Maîtresse d’un homme marié». «Non seulement les responsables de cette série à polémique – truffée d’obscénités langagières, faisant l’apologie de la fornication et la valorisation de l’adultère – ont foulé aux pieds la mise-en demeure que le tribunal de l’audiovisuel, le Cnra, leur avait solennellement adressée, le 29 mars dernier, suite à la plainte commune de Jamra et du «Comité de défense des valeurs morales», mais ont à présent l’outrecuidance de choisir une période d’aussi grande ferveur religieuse, qu’est le Mois Béni de Ramadan, pour agresser les croyants dans ce qu’ils ont de plus cher: leur Foi». La réponse de Marodi ne va certainement pas tarder

Articles similaires