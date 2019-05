Djibril Cissé corrige sévérement El Hadji Diouf

Djibril Cissé vient de fêter le 14e anniversaire de la 5e et dernière victoire des Reds en Ligue des champions. Et, samedi, lors de la finale, à Madrid, contre Tottenham, l’ancien attaquant tricolore, sera bien évidemment derrière Liverpool. Un club qui l’a marqué au fer rouge. Et qui selon lui restera à jamais dans son cœur.

Cependant, dans une interview accordée à CNEWS, il a taclé l’ancien attaquant des Reds, El Hadji Diouf. Pour Djibril Cissé, le Sénégalais est le seul joueur qui dit du mal de ce club anglais, après y avoir joué.

« C’est une fierté. Encore aujourd’hui je réalise à quel point ce club est apprécié partout dans le monde. Je ne pensais pas qu’il avait autant de supporters. Je vis en Corse et il y a un club de supporters de Liverpool là-bas. C’est incroyable. C’est un club très spécial et quand on passe à Liverpool, on ne peut que garder le club dans son cœur. Je connais qu’un joueur qui a mal parlé de Liverpool et qui n’est pas fier d’avoir joué là-bas, c’est El-Hadji Diouf », a-t-il balancé.