Italie : Pour échapper aux policiers, un sénégalais avale 10 boulettes de cocaïne

Encore un Sénégalais de l’extérieur qui se distingue d’une bien triste manière. N.A, un émigré sans papier, a été arrêté en Italie pour détention et trafic de drogue. Pris en flagrant délit de vente de cocaïne, il a avalé 10 boulettes et jeté le reste dans une canette vide pour échapper à la police.

Arrêté à l’issue d’une course poursuite, les policiers ont découvert, par devers lui, neuf (9) grammes de marijuana et 110 euros (plus de 72 000 Fcfa).

Le journal « Les Echos », informe dans sa parution de ce mardi 08 octobre, que le Sénégalais a un casier très chargé.

Il a été condamné pour des délits de trafic de drogue et à des peines de prison ferme.