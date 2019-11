Italie indignée : Une plaque à la mémoire d’un Sénégalais vandalisée

Une plaque à la mémoire de Idy Diène tué en 2018, a été vandalisée à Florence. Le Sénégalais a été assassiné sur le pont de Vespucci par Roberto Pirrone, le 5 mars 2018.

Personnes inconnues

Florence, le 10 novembre 2019. Des personnes inconnues ont peint en noir, la plaque à la mémoire d’Idy Diene, le vendeur sénégalais tué à Florence par l’ex imprimeur, Roberto Pirrone le 5 mars 2018. La plaque a été placée sur le pont Vespucci, à l’endroit exact où l’homme est mort par balles.

Ancienne maire indignée

« L’avez-vous vandalisé ? On va le remettre en place », écrit sur sa page Facebook, Daniela Chironi, ancienne candidate à la mairie de Florence. « Quelqu’un était tellement agacé par la plaque à la mémoire d’Idy Diene qu’il l’a recouverte de peinture », a-t-elle poursuivi en affichant une photo de la plaque entièrement recouverte de peinture noire.

Citadins antiracistes

Idy avait 53 ans lorsque le 5 mars 2018, il a été tué à Florence par six coups de feu. La plaque lui a été dédicacée par les citadins antiracistes et affichée sur le pont Vespucci, à l’endroit où il avait trouvé la mort, et disait : « À Idy Diene assassiné par une main raciste », .lanazione.it, visité lundi par Senego.

Que la mémoire de Idy reste vivante

« Un geste mesquin et honteux que nous condamnons fermement. A Florence, personne n’a le droit de salir sa mémoire. Nous avons mis cette plaque pour commémorer un événement tragique qui a secoué notre ville et nous allons la remettre en place pour que la mémoire d’Idy Diene reste vivante « , dit le maire Dario Nardella.