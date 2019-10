Italie : Ayant perdu tout espoir, un sénégalais âgé de 33 ans se jette sur les rails d’un train

Sans papiers et sans domicile fixe, un sénégalais âgé de 33 ans a décidé de mettre fin à ses jours, en se jetant sur les rails du train de Ravenne en Italie.

Ayant perdu tout espoir, ce jeune immigré n’avait qu’une seule chose en tête : se suicider.

Alertés par des passagers, les policiers qui ont tenté de le dissuader se sont opposés à une farouche résistance.



Deux d’entre-eux ont été blessés et évacués d’urgence à l’hôpital. Ils se verront décerner 3 et 5 jours d’incapacité de travail. Finalement, le Sénégalais a été inculpé pour résistance et blessures à agents publics, rapporte Rewmi Quotidien.