Intervention militaire au Niger : Les chefs d’Etats divisés

L’intervention militaire envisagée au Niger pour rétablir le président déchu divise les chefs d’Etats, observateurs et analystes. Certains pays comme le Mali, le Burkina ou la Guinée se montrent réfractaires à toute intervention armée au Niger. En revanche, le Sénégal et la Côte d’Ivoire affichent un point de vue différent, se disant prêts à envoyer des soldats combattre sur le territoire nigérien.

Choguel Maïga, Premier ministre malien, lors des états généraux de la migration et cadre de concertation avec les Maliens établis à l’extérieur, interpelle les présidents sénégalais, Macky SALL et ivoirien, Alassane Ouattara. Il leur demande de ne pas se laisser manipuler par une puissance étrangère. « Je voudrais lancer un appel à mon cadet, le président du Sénégal et à notre doyen, le président de la Côte d’ivoire. Il ne faut pas être utilisé par une puissance étrangère pour son agenda personnel. Demain vous ne serez pas là, parce que vous êtes appelés à partir. Il ne faut pas que ce soient vos traces que l’Afrique retient. Ce n’est pas honorable pour votre peuple. » déclare le Premier ministre malien.

Choguel Maïga interpelle également Macky SALL sur sa cohérence. D’après lui, en 2018-2019, le président SALL, lors d’une conférence sur la paix, s’interrogeait sur le comment au Mali avec 15 000 hommes armés, on ne parvenait pas à arrêter la progression du terrorisme. Tandis que récemment, le même Macky SALL se demandait comment le Mali pouvait s’en sortir sans les forces de la MUNISMA. Le Premier ministre malien relève une contradiction dans les propos de son homologue sénégalais.

Choguel Maïga affirme que les Africains veulent être respectés et que « la jeunesse ne veut plus ce qui s’est passé par le passé. Il faut changer de paradigme». Pour de nombreux observateurs, la CEDEAO, qui n’a pas pour mission de rétablir l’ordre constitutionnel dans un pays, brandit la menace d’une intervention militaire sous l’influence de la France qui semble être la seule à vouloir le conflit armé.