Interdits à Touba : Du nouveau pour les « ndigeuls » de Serigne Mountakha aux Baye Fall

Après les récentes tensions entre les Baye Fall et la famille de Serigne Diéry Wadane Sougou, qui ont conduit Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à rendre visite aux deux familles, on s’attendait à un réajustement de certains points de vue de la part du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Alors qu’il était en retraite spirituelle, Serigne Mountakha Mbacké a tenu une réunion confidentielle avec les Baye Fall. Cependant, il ressort de cette réunion que le patriarche a renforcé leur mission tout en dressant une liste plus détaillée.

Serigne Mountakha a souligné que laisser les habitants de la cité agir à leur guise, en ignorant les recommandations et les règles, n’était pas concevable. Il a précisé que les interdictions énoncées dans un document rédigé le 18 septembre 1980 par Serigne Abdou Lahad Mbacké et contresigné par ses frères, à savoir Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Souhaïbou Mbacké et Serigne Mourtadha Mbacké, demeuraient en vigueur.

Le texte intégral de ce document ainsi que sa version originale :

« Nous, Cheikh Abdou Ahad Macké, Khalife Général des Mourides et frères soussignés, dénonçons par la présente, en vue de réprimer systématiquement les actes suivants contraires aux principes défendus depuis toujours par Serigne Touba, fondateur de la ville de Touba, sur l’ensemble de la cité de Touba :

1°/ – vente et consommation d’alcool et ivresse (en public et en secret),

2°/ – vente, possession et usage de drogues, en particulier le yamba (en public et en secret),

3°/ – jeux de hasard et loteries,

4°/ – vols et recels,

5°/ – tambours, musique, danse et manifestations folkloriques, ainsi que tout ce qui va à l’encontre des principes de l’Islam. / Fait à Touba, le 18 septembre 1980, Le Khalife Général des Mourides ».