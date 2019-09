Interdiction du port de voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc : la mesure va revenir la rentrée prochaine

Dans un communiqué rendu public, les responsables de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Dakar sont sortis de leur mutisme pour clarifier les choses suite à la médiation à l’issue de laquelle, ils ont accepté de réintégrer les élèves voilées au sein de l’établissement.

Mais, cette mesure va revenir la rentrée prochaine.

« Avec l’année pleine et entière qui nous sépare encore de la rentrée 2020-2021, toutes les familles, sans exception, qui ne partagent pas le projet éducatif de l’Institution Jeanne d’Arc auront incontestablement disposé de plus de temps qu’il ne faut pour considérer et exercer leurs options alternatives. Il en existe, fort heureusement, de nombreuses et de grandes qualités, dans le système éducatif sénégalais : chacun y a sa place », indique le communiqué.

Les 22 filles voilées qui étaient exclues, devraient réintégrer l’école ce jeudi 19 septembre avec un foulard proposé par l’établissement et pour la durée exclusive de l’année scolaire 2019-2020.