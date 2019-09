Inondations : Macky Sall réaffirme toute sa solidarité et le soutien de l’Etat aux populations des localités touchées

Evoquant la question des inondations mercredi en Conseil des ministres, le président Macky Sall a réaffirmé « toute sa solidarité et tout le soutien de l’Etat aux populations des localités touchées », avant de demander le déclenchement du Plan d’Organisation des Secours (ORSEC).

A ce sujet, le président Sall a « instruit le ministre de l’Intérieur de déclencher le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC), au niveau des régions concernées, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières adéquates ».



Concernant la question de la mobilité, il « a demandé au Ministre des Infrastructures d’accorder une haute priorité à la finalisation des infrastructures d’accompagnement du TER, avant la fin de l’année 2019, et au lancement du projet BRT, en vue de faciliter les conditions de circulation et d’assurer les déplacements des personnes et des biens ».