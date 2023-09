Les inondations en Libye ont fait plus de 400 morts parmi les migrants

Quatre cent trente migrants ont péri dans les inondations qui ont frappé la Libye la semaine dernière, d’après un premier rapport publié par les Nations Unies et fondé sur des rapports hospitaliers.Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 100000 exilés habitaient dans les zones sinistrées actuelles.

Plus de 400 migrants ont péri lors des inondations qui ont touché l’est de la Libye la semaine dernière, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui est fondée sur des rapports d’hôpitaux.

Ahmad Hamza, Président du Conseil libyen des droits de l’homme, a indiqué que le nombre des victimes s’élevait à 430 immigrants précisément, dans des observations rapportées par l’agence de presse Reuters. Ils sont principalement syriens, soudanais et tchadiens.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 100000 migrants vivaient dans des régions touchées par les inondations, plus de 8000 dans la ville de Derna, une ville côtière méditerranéenne de plus de 100000 habitants.

Des dizaines de milliers de morts, selon l’ONU: un bilan encore incertain.Ces chiffres pour les immigrants, relayés par l’OMS, reposent sur l’analyse de 4000 décès officiellement enregistrés par les hôpitaux libyens. Elles ne sont donc que temporaires, car le bilan global des victimes, toujours incertain, paraît beaucoup plus lourd.

Le 16 septembre, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (BCAH) on estime que pas moins de 11 300 personnes sont décédées à cause des inondations dans la seule ville de Derna. Plus de 10 000 personnes sont toujours portées disparues. Les inondations auraient également causé au moins 170 morts dans d’autres communautés de l’est de la Libye, selon le BCAH.

Ce record demeure contesté par le Croissant-Rouge libyen, qui préfère demeurer prudent avant de mettre en avant des chiffres qui “ajoutent à la confusion, au désarroi des familles des disparus”, selon le porte-parole Tawfik al Shukri.