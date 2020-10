Inondations à Dakar: 216 maisons libérées des eaux

116 maisons, 27 lieux de cultes, 15 établissements scolaires, 2 cimetières, 15 postes de transformateurs électriques libérés des eaux, plus de 3 millions de mètres cubes pompés, des chiffres donnés par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall. Il s’exprimait, ce vendredi, lors du lancement de l’opération » Jékkali « . Une opération qui consiste à traiter les zones inondées, mais aussi faire un saupoudrage à l’échelle régionale.

Selon le gouverneur de Dakar, le bilan de l’opération « Fendi » est satisfaisant, la plupart des sites ont été libéré des eaux. Pour cette première phase en relation avec les sapeurs pompiers des équipes ont été placés dans 132 sites dans la région de Dakar.

« La quantité d’eau pompée est estimée à plus de 3 millions de mètres cubes. Le nombre de maisons libérées est estimé à 2116, le nombre de lieux de culte 27, le nombres d’établissements scolaires 15, le nombres de cimetières 2, le nombres de postes transformateurs électriques 15. Les sapeurs pompiers ont effectué 348 flux pour permettre aux populations de pouvoir se déplacer dans les eaux ce qui ya permis de transporter 1792 personnes «

» Nous avions des sinistres recasés à Djiakhay et Keur Massar. Pour le site de Keur Massar 55 familles avec plus de 600 personnes étaient logés dans les deux sites de keur Massar. Avec les opérations que nous avons pu dérouler, il ne nous reste sur le site un peu moins de 40 familles avec 410 personnes. Pour le site de Djiakah c’était un peu plus d’une vingtaine de familles avec plus de 130 personnes aujourd’hui 5 ou 6 familles ont pu rejoindre leur domicile a déclaré Monsieur Sall.

» Pour la région de Dakar, le plan Orsec de manière globale va dépasser 1 milliards 500 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne le cash transfert nous sommes à 1 milliard et pour les opérations de pompage et d’assistanat on doit être à plus de 500 millions de francs CFA » a souligné le gouverneur de Dakar.