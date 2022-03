Infrastructures : Le pont de Foundiougne inauguré le 26 Mars

Le Président Macky Sall a informé, en Conseil des ministres réuni ce mercredi, au palais de la République, qu’il procédera, le 26 mars prochain, à l’inauguration du Pont de Foundiougne et très prochainement du Pont de Marsassoum. « Ces deux ponts étant déjà fonctionnels », précise le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire.

Dans cette optique, le chef de l’État a rappelé avoir « placé le désenclavement des localités et des zones de production, en priorité dans la politique nationale d’aménagement du territoire et de réalisations d’infrastructures », tout en indiquant « avoir engagé la modernisation de nos systèmes de transports terrestres et fluvio-maritimes pour accentuer l’équité territoriale et la valorisation optimale du potentiel économique de toutes les localités du pays, avec le programme “Zéro Bac”. »

Une ” politique prospective ” qui vise ” à promouvoir la construction de ponts de dernière génération, dont deux ont été réalisés avec des pays voisins : Pont de Rosso avec la République Islamique de Mauritanie (travaux lancés) et le Pont sur le Fleuve Gambie. “

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, est instruit ” de prendre les dispositions requises ” en vue de ” la fonctionnalité adéquate ” et de ” la gestion optimale ” de ces deux ouvrages modernes, “dont les tarifs doivent être accessibles aux différents usagers. “

Le ministre des Transports terrestres devra ” accélérer le renouvellement des parcs de véhicules de transports interurbains et gros porteurs “, afin ” de consolider une économie des transports moderne, viable et profitable aux acteurs transporteurs et aux usagers “, conclut le document.

