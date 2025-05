Infirmier-chef tué à Koungheul: La réaction du ministère de la santé

Un drame d’une rare violence a frappé le secteur de la santé, dans la nuit du 20 au 21 mai 2025. Mamadou Samba Diallo, infirmier-chef de poste à Arafat, dans le district sanitaire de Koungheul, a été mortellement agressé à l’arme blanche par des individus non identifiés. L’attaque s’est produite dans son logement de fonction, où il a succombé à ses blessures, peu de temps après l’agression.

Ce crime a suscité une vive émotion au sein du corps médical et au-delà. Dans un communiqué officiel, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exprimé sa profonde tristesse et sa vive indignation face à cet acte « lâche et barbare ». Le ministère a condamné fermement cette agression, qualifiant d’inacceptable le fait que des agents de santé, piliers du système sanitaire, soient ainsi pris pour cible.

Les autorités ont d’ores et déjà annoncé l’ouverture d’une enquête. Les forces de sécurité sont mobilisées pour identifier et interpeller les auteurs de ce crime odieux. Par ailleurs, le ministère a fait savoir que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité dans les structures de santé, notamment dans les zones les plus isolées.

Mamadou Samba Diallo était connu pour son engagement, son dévouement et son professionnalisme. Sa disparition laisse un vide immense dans sa communauté et parmi ses collègues.

Le ministère de la Santé a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à l’ensemble du personnel soignant, tout en rendant hommage à sa mémoire. « Son courage, son abnégation et son dévouement resteront à jamais gravés dans nos mémoires».