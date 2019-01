Infanticide : Une mére appréhendée par la police après avoir jeté son bébé dans une fosse septique

« C’est en vidant la fosse de la maison que j’ai découvert le corps flottant d’un bébé qui gisait au fond. Sur le champ, j’ai informé mon mari qui a appelé le délégué du quartier », confie la dame très confuse.

Salif Ba, délégué du quartier de Darou Salam, raconte: « la dame est descendue à la gare routière de Kaolack avec son bébé et des bagages qu’elle a confiée à une vendeuse. À son retour, elle n’avait plus le bébé et ses habits avaient des traces de boue« , explique t-il.

Remarquant l’absence du bébé, la vendeuse a alerté la police qui a appréhendé la dame qui s’apprêtait à prendre la poudre d’escampette.

Cuisinée par les limiers, elle a fini par avouer son infanticide. Aux dernières nouvelles, elle serait originaire de Mbam Laghem, un village situé dans le département de Kaolack.