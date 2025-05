Indemne sur la route, attendu au tribunal : Mansour Faye face à la Haute cour de justice

Mansour Faye, maire de Saint-Louis et ancien ministre sous Macky Sall, a été victime ce dimanche d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait à Saint-Louis pour assister au Gamou dédié à Serigne Babacar Sy. Selon les premiers éléments relayés par plusieurs médias, l’incident, bien que spectaculaire, n’a fait aucune victime grave. L’ancien ministre en est sorti indemne.

Cet accident n’entravera visiblement pas ses obligations judiciaires. En effet, Mansour Faye est convoqué ce lundi 26 mai à 11 heures précises au troisième étage du Palais de justice de Dakar. Cette audition s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée par la commission d’instruction de la Haute cour de justice sur la gestion du fonds Force-Covid-19, à la suite d’un rapport de la Cour des comptes pointant d’éventuelles irrégularités.

Le quotidien L’Observateur rappelle que cette convocation s’appuie sur les dispositions combinées de la loi organique relative à la Haute cour de justice et du Code de procédure pénale. En cas d’absence injustifiée, un mandat d’amener pourrait être délivré, comme le prévoit la procédure : « Mandons et ordonnons à tous huissiers, officiers ou agents de police judiciaire, ou agents de la force publique de notifier le présent mandat et d’informer que faute de comparaître, il sera décerné un mandat d’amener. »