Inclusion financière : La recette de Zahra Iyane Thiam aux porteurs de projet

En tournée de 48 heures (26 et 27 juillet) dans la Casamance pour partager le dispositif d’accompagnement et d’assistance technique de la phase II de la Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (Plasepri) avec les acteurs du secteur de la microfinance à la base, Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, a expliqué les tenants et les aboutissants de ce grand programme de l’Etat du Sénégal.

En effet, après avoir dégagé une enveloppe de 600 millions de francs Cfa pour financer les femmes et les jeunes des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor à travers les institutions financières locales de ces localités, Mme le ministre a invité chaque acteur (public et privé) à «jouer pleinement sa partition afin que le veux du Chef de l’Etat, Macky Sall, à savoir : l’inclusion financière, soit réalisé» au grand bénéfice des populations du Sénégal notamment, les femmes, jeunes et porteurs de projet.

D’un coût global de 25 milliards de francs Cfa, la Plasepri vise principalement à «augmenter la capacité du secteur privé sénégalais et des Sénégalais vivant en Italie à contribuer au développement durable de leur pays d’origine».