Guinée : Les résultats du cas suspect de coronavirus sont connus

Plus de peur que de mal. Le cas du suspect de Coronavirus à Conakry ce lundi soir chez un Bangladais a été infirmé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ( ANSS).

Les résultats donnés ce mardi par les laboratoires d’analyse de l’Institut National de Santé Publique (INSP) et le CREMS, s’avèrent négatifs selon l’ANSS. En provenance du Sénégal, le Bangladais avait été suspecté à l’aéroport de Conakry à cause des signes qu’il présentait.

Il a été traité sur place dans la chambre d’isolement, avant d’être transporté au centre de traitement des maladies épidémiologiques de Nongo. Selon nos sources, le patient suspecté souffrait de maladies pulmonaires chroniques et ne porte donc pas le coronavirus.