La tournée économique que le président Macky Sall a entamé ce lundi dans la dans la région de Sédhiou se poursuit comme prévue. Après les étapes de Sédhiou et de Marsassoum, le chef de l’Etat a fait le déplacement de Goudomp pour aller au contact des populations de cette ville chargée de culture. Située sur la rive gauche du fleuve Casamance, la commune de Sédhiou est à 157 km de Sédhiou en passant par Marsassoum, Badiouré, Bignona et Ziguinchor.

Si le convoi du chef de l’Etat ne s’est pas arrêté dans ces aglomérations, Macky Sall et sa suite ont eu droit à un accueil qui restera encore longtemps dans les mémoire grace à une exceptionnelle mobilisation de Souleymane Ndiaye, un natif du coin et Directeur général de la Sapco. Voici en image les moments forts de l’étape de Goudomp. Mais aussi du grand Abdoulaye Diop, le maire de Sédhiou et patron local de Benno.