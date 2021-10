En images, Ousmane Sonko encore plus populaire à Ziguinchor (photos)

Actuellement à Ziguinchor, Ousmane Sonko y jouit d’une popularité sans conteste. Le leader du Pastef avait même du mal à se déplacer, assailli par la foule.

Ousmane Sonko séjourne à Ziguinchor pour préparer les investitures des élections locales. Qui sera le candidat idéal pour la coalition Yewwi Askan Wi dans cette région ? L’opinion sera peut-être édifiée dans les prochains jours. En attendant, Ousmane Sonko s’est payé une bain de foule. Sur les images ci-dessous, on le voit échanger notamment avec des enfants. Bien accompagné de sa garde rapprochée, il a également rencontré les populations autochtones.

Son retour à Dakar approche et il a déjà donné rendez-vous. En effet, il va faire une déclaration en lien avec le dossier D-Médias. « Je me prononcerai publiquement sur les détails de cette affaire dès mon retour à Dakar. Ce sera également l’occasion de revenir sur des dossiers chauds du banditisme financier et fiscal du ministère des finances, devenu un foyer de centaines de milliards d’évasion et de blanchiment fiscal au profit exclusif de multinationales », a pesté Ousmane Sonko.