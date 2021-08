Hôpital régional de Ziguinchor : Les cas graves de Covid traités par un stagiaire

Ce qui est, pour ces membres de la société civile qui demandent l’affectation immédiate d’un spécialiste, un scandale.

« Depuis, plus de 4 ans, l’hôpital régional ne dispose temporairement que de stagiaires au niveau du service de réanimation. Et aujourd’hui, il y a une augmentation des malades de coronavirus avec des cas graves. Et au moment où nous vous parlons, il n’y a qu’un stagiaire dans cet hôpital. Il n’y a pas un maître titulaire pour lui montrer les tenants et les aboutissants… Nous pensons qu’il y a un manque de sérieux et que l’Etat doit se ressaisir », a déclaré le coordonnateur de Vision Citoyenne.