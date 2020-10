Homosexuel arrêté et bastonné à Touba: LGBT France traîne Safinatoul Aman devant l’Union européenne

Le collectif français de l’association d’aide, de défense homosexuelle pour légalité des orientations sexuelles (Adheos) et la défense des Lgbt (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) s’est mêlé à l’affaire du jeune l’homosexuel arrêté et bastonné à Touba par Safinatoul Aman. Il a saisi le ministre de l’Intérieur français afin qu’il interdit l’accès en Europe à Serigne Cheikh Lô Ngabou, chef de la « police religieuse » et d’autres marabouts sénégalais qui bafouent les droits des homosexuels.

Le Collectif ne s’en arrête pas là. Il a fait ampliation de sa lettre à l’Union européenne, estimant que les droits des homosexuels sont bafoués au Sénégal, plus précisément à Touba.

Interrogé, le président du collectif Free qui regroupe des homosexuels sénégalais a révélé que « depuis l’arrestation du jeune, le Collectif Free a tenté de le retrouver. Malheureusement, des persécutions homophobes se produisent quotidiennement à Touba et nous ne savons pas si ce jeune homme est toujours en vie, ni où il se trouve. (…) ».

Pour rappel, à quelques jours du Magal de Touba, célébré le 6 octobre dernier, les éléments de Safinatoul Aman avaient surpris un présumé homosexuel au quartier Guédé à Touba. Il a été filmé et bastonné par les éléments de la « police religieuse » avant d’être chassé des lieux.