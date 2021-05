Hommage : Le stade de Patar porte le nom de feu Fallou Sène

Le stade de Patar, inauguré, ce mercredi, porte le nom de feu Fallou Sène, tué par balle au cours des échauffourées entre forces de l’ordre et étudiants, le 15 mai 2018, à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis.

Selon le maire de la localité, Mbaye Samb, le nom de Fallou Sène donné à ce stade que la municipalité a construit, est totalement justifié. « Vu les conditions dans lesquelles le digne fils de notre terroir, Fallou Sène, est décédé et l’ambition qu’il nourrissait pour le développement de son pays, en général, et celui de sa localité, en particulier, choix ne pouvait être plus judicieux que celui qu’on a fait à son endroit », a-t-il indiqué.