Hommage à un Visionnaire : Pierre Atepa, Architecte de l’Afrique Moderne ( Par Magued Wade)

Samedi, le Sénégal rendait hommage à l’un de ses fils les plus éminents, à l’occasion du cinquantenaire de l’œuvre de l’architecte visionnaire Pierre Atepa Goudiaby. Figure emblématique de l’architecture africaine contemporaine, il est reconnu pour avoir façonné, au fil des décennies, l’identité visuelle de plusieurs capitales du continent.

Du siège imposant de la BCEAO au projet avant-gardiste « Libreville 2 », en passant par les réalisations en Guinée Équatoriale, en Gambie, ou encore par le Monument de la Renaissance Africaine et la Route de l’Acier, les créations de l’enfant de la Casamance se distinguent par leur audace, leur esthétique singulière et leur ancrage culturel.

Mais Pierre Atepa est bien plus qu’un bâtisseur. C’est aussi un entrepreneur engagé, un citoyen profondément investi dans les grandes causes nationales, notamment en ce qui concerne la question de l’unité et de la paix en Casamance. Son sens aigu de l’humain en a fait un recours naturel pour les couches vulnérables, un repère pour la jeunesse qui s’identifie à sa rigueur, son expertise et son parcours. Homme de foi, il a également mis ses ressources au service du divin, contribuant à l’édification de nombreux lieux de culte.

Conseiller avisé des plus hautes autorités du pays, il a su mettre ses connaissances au service de l’État, influençant de manière significative les choix urbanistiques et les politiques d’aménagement du territoire.

La commémoration de ce cinquantenaire fut donc, à la fois, une occasion de revisiter le parcours exceptionnel d’un homme qui n’a rien à envier aux figures légendaires de l’architecture mondiale telles que Gustave Eiffel, Le Corbusier ou Oscar Niemeyer, et un moment de communion nationale réunissant acteurs politiques de tous bords, sympathisants, amis et proches.

Fidèle à lui-même, Atepa a, une fois de plus, adressé un message vibrant à la jeunesse : un appel à la quête du savoir, à la persévérance et à la résilience face aux enjeux majeurs qui interpellent l’Afrique d’aujourd’hui et de demain.

C’est dans cet esprit que je réitère ici une proposition chère à mon cœur : celle de créer une capitale administrative capable de seconder Dakar, et de rééquilibrer l’aménagement du territoire. Un projet ambitieux, certes, mais réalisable, et qui nécessitera le génie et l’expertise de Pierre Atepa Goudiaby. Ce serait, à mon sens, le plus bel hommage que la Nation pourrait lui rendre.

Enfin, je lance un appel à Pierre : celui de transmettre son savoir, en fondant l’École d’Architecture de Dakar. Une institution qui, à son image, serait un creuset d’excellence, dédiée à la formation de générations d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes et de designers africains. Un héritage durable, au service du continent.

Magued Wade

Ancien Chef de Cabinet

Atepa Group Sénégal