HEURTS ENTRE LES CAMPS DE BAMBA FALL ET BARTH

Entre Bamba Fall et Barthélémy Dias, le divorce est définitivement consommé. Les différents camps s’affrontent. De la tension dans l’air à la Médina. Sur une vidéo de Buur news, on voit de nombreux passants prendre la poudre d’escampette. En cause des jets de pierres attribués aux soutiens de Bamba Fall, visant le convoi du maire de Dakar, Barthélémy Dias, en route vers le Tribunal de Dakar, dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf. Rappeler que le délibéré a été renvoyé au 21 septembre prochain.