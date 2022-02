Hausse du prix du sucre : 5 milliards par an sur le dos des consommateurs

Le ministre du Commerce a pris un arrêté portant sur l’augmentation du prix du sucre en poudre. Une marge supplémentaire de 25 francs dans la capitale et le double pour les régions de l’intérieur. Une hausse jugée illégale par SOS consommateurs. Me Masokhna Kane dénonce la mesure et soutient que c’est une enveloppe de 5 milliards par an sur le dos des consommateurs sénégalais.

L’idée d’augmenter le prix du sucre a été homologuée, ce jeudi dernier par le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, renseigne le journal quotidien Kritik’.

Le Président de Sos consommateurs s’indigne de cette décision du ministre qu’il considère illégale d’autant plus d’ailleurs qu’on chemine vers un remaniement ministériel. A qui profite le crime? dira t-il pour dénoncer l’application, interpellant le Chef de l’Etat pour annuler immédiatement cet arrêté.

Me Kane considère que le ministre du Commerce n’a aucune légitimité pour prendre une telle décision. Il se pose par ailleurs pourquoi Mme le Ministre se précipite pour prendre un tel arrêté dont les conséquences financières chez les consommateurs s’élèvent à 5 milliards par au profit de la compagnie sucrière.

‘’Le prix du sucre passe aux détails de 600 à 625 francs CFA. Il va jusqu’à 650 dans certaines régions. C’est une décision qui nous surprend, puisque le Président de la République vient de faire ses adieux à ses ministres et que tout le monde est dans l’expectative. Pourquoi cette précipitation dans cette période suspecte, en toute illégalité, parce que violant toute la procédure qui doit amener à cela’’? s’est interrogé le président des consommateurs.