Hausse du chômage : 21,6% de la population active touchée selon l’ANSD

Le chômage au Sénégal continue de croître, atteignant un taux de 21,6% au second trimestre 2024, selon les résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi (ENES) publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Ce chiffre marque une augmentation de 3 points par rapport aux 18,6% enregistrés à la même période en 2023.

« Le chômage est particulièrement élevé en milieu rural, où il atteint 25,0%, contre 19,3% en zone urbaine. La situation est également plus critique pour les femmes, avec un taux de chômage de 34,0%, bien supérieur à celui des hommes (12,4%). L’emploi salarié, qui ne représente que 36,1% du total des emplois, est plus fréquent en milieu urbain (43,8%) qu’en zone rurale (21,4%), et touche davantage les hommes (40,3%) que les femmes (28,4%) », rapporte Les Échos.

L’enquête, réalisée sur un échantillon de 3 632 personnes, révèle que 57,6% des Sénégalais en âge de travailler ont participé au marché du travail au deuxième trimestre 2024. Ce taux est en baisse de 5,9 points de pourcentage par rapport à 2023. À en croire le journal, là encore, les disparités géographiques sont importantes : la participation est plus élevée en milieu rural (59,6%) qu’en zone urbaine (56,2%). Selon le sexe, le taux de participation au marché du travail est nettement plus élevé chez les hommes (67,5%) que chez les femmes (48,0%).

Un autre indicateur préoccupant est la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (Neet). Ils représentent 30,7% de cette tranche d’âge, avec une situation particulièrement alarmante en milieu rural (37,6% contre 25,7% en zone urbaine). Ce phénomène touche également plus les jeunes femmes (39,2%) que les jeunes hommes (22,0%).

L’étude note également une hausse des aides-familiales, qui représentent 7,4% de la main-d’œuvre au deuxième trimestre 2024, contre 6,3% à la même période en 2023. Cette catégorie de travailleurs est majoritairement présente en milieu rural, où elle constitue 15,0% de la population active.

Les résultats de cette enquête dressent un tableau préoccupant du marché du travail au Sénégal, marqué par une hausse du chômage, des disparités importantes selon les sexes et les zones géographiques, ainsi que des difficultés persistantes pour les jeunes et les femmes.