Hausse des cas de suicide : Seydi Gassama interpelle l’Etat du Sénégal

Le Représentant d’Amnesty International Sénégal est inquiet suite au nombre de suicides noté ces derniers jours. Surtout, dans la région de Ziguinchor. Seydi Gassama trouve qu’il faut une étude pour savoir la cause de ce fléau.

« La fréquence et la multiplication des cas de suicide sont inquiétantes. Des personnes de plus en plus jeunes se donnent la mort. Il faut certainement une étude sur ce fléau, si elle n’existe déjà, et des actions au niveau de l’Etat et des communautés», fait-il savoir dans un communiqué.