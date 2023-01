Hajj 2023 : Les bonnes nouvelles annoncées par les autorités saoudiennes au bénéfice des pélerins

Pour rappel, en 2019, dernière année avant les restrictions, seuls 60 000 résidents d’Arabie saoudite avaient été autorisés à faire le grand pèlerinage annuel et à peine un millier l’année précédente contre 2,5 millions de musulmans du monde entier en 2019.

Selon le ministre du Hajj et de la Omrah, Tawfiq Al Rabiah qui s’exprimait à l’occasion de l’ouverture de l’Expo Hajj 2023, le nombre d’avant la pandémie va être toléré pour cette année de même que la levée de la limite d’âge. Aussi, les frais d’assurance pour les pèlerins du Hajj connaîtront une baisse de 73% et de 63% pour les pèlerins de la Omrah et ce, à partir de ce mardi. Le ministre chargé du Hajj annonce également que les pèlerins pourront désormais avoir leur visa pour la Omrah dans un délai de 24 heures, une occasion de leur permettre de visiter toutes les villes du Royaume.