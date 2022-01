Les élections locales dans la région de Thiès ne seront pas de tout repos pour les acteurs politiques de cette circonscription, la troisième la plus importante après Dakar et Diourbel.

Alors qu’on a entamé la dernière ligne droite et que les alliances ont fini de se nouer, permettant à chacun de savoir ce qu’il vaut dans sa zone, le directeur général de l’Anamo, M. Malick Mbaye, a décidé de faire sa démonstration de force, chez lui. Cette semaine, il était dans les rues de la cité Lamy de THiès pour accueillir ses camarades de la coalition Benno Bokk Yaakar.

Et, c’est une foule immense qui est sortie pour assurer Saer Mangane comme à Yankhoba Diattara de la réalité du poids électoral du champion local. Et comme on peut s’y attendre, ce sont des scènes d’hystérie collective et de foules immenses se bousculant au passage du cortège que les deux responsables de Benno ont aperçu. Toute chose qui ont faire dire aux invités de Malick Mbaye que le territoire de la cité Lamy est conquis grâce à la présence effective du Maodo du coin.