Guinée: les avocats du FNDC dénoncent les méthodes de la police judiciaire

Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, membre de la coordination nationale du Front national de défense de la Constitution qui regroupe l’essentiel de la société civile et de l’opposition politique, est détenu depuis 4 jours dans les locaux de la police judiciaire à Conakry. Ses avocats, qui ont pu s’entretenir avec lui, ont décidé de ne pas l’assister jusqu’à ce qu’il soit présenté au procureur pour protester contre le méthodes de la police judiciaire.

Interpellé vendredi dernier à son domicile par la Brigade de recherche et d’interpellation, Oumar Sylla est depuis lors détenu à la direction de la Police judiciaire, selon ses avocats, qui dénoncent une opération violente sans convocation ni mandat. Et refusent désormais d’assister leur client pour ne plus s’associer, disent-ils à des « procédures illégales » jusqu’à ce que le dossier soit présenté au parquet.

Les proches d’Oumar Sylla évoquent son intervention sur les ondes de la principale radio privée du pays pour appeler à reprendre les manifestations, en dépit de l’épidémie de coronavirus. Le militant accuse le pouvoir d’avoir en premier rompu la trêve en convoquant la nouvelle Assemblée nationale ce mardi.



« Nous sommes dans une période exceptionnelle d’état d’urgence sanitaire, explique une source sécuritaire. Insulter le président de la République et inciter les gens à sortir se rassembler, c’est du flagrant délit. »

Début mars, Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno, deux autres figures du FNDC ont été arrêtés puis placés sous contrôle judiciaire. Ils avaient été condamnés avec d’autres leaders à de la prison ferme en octobre 2019 et attendent toujours leur procès en appel.

Contacté par RFI le directeur national de la police judiciaire n’a pas souhaité commenter les accusations du collectif d’avocats.