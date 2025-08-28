Guinée équatoriale : Huit ans de prison pour Balthazar Ebang Engonga

En Guinée équatoriale, l’ancien directeur de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), Balthazar Ebang Engonga, a été condamné à huit ans de prison ferme. Il devra également s’acquitter d’une amende de 125,4 millions de francs CFA, soit environ 190 000 euros. L’information a été rendue publique par Hilario Mitogo, directeur général de la presse à la Cour suprême de justice de Malabo.

Détournement de fonds publics

Balthazar Ebang Engonga était poursuivi pour détournement de fonds publics. Plusieurs de ses collaborateurs sont également impliqués dans cette affaire, d’après le directeur général de la presse à la Cour suprême de justice de Malabo. « L’ancien directeur de l’ANIF a été condamné à huit ans de prison ferme et à une amende de 125,4 millions de francs CFA », a annoncé Hilario Mitogo.