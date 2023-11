Pour mettre la main sur Claude Pivi, radié des effectifs de l’armée, dimanche 5 février au soir, les autorités guinéennes ne lésinent pas sur les moyens. Le militaire s’est évadé de prison samedi dernier après l’intervention d’un commando armé à la Maison centrale. Ses co-détenus, dont l’ancien président Moussa Dadis Camara, étaient également sortis de leur cellule, avant d’être rattrapés par les forces de l’ordre. Tous sont actuellement poursuivis dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 qui avait causé la mort de plus de 150 personnes et le viol d’une centaine de femmes à Conakry.

Les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces spéciales d’unité d’élite de l’armée guinéenne, essentiellement composée de la Garde présidentielle, se sont déployées à la recherche du fugitif Claude Pivi.

Ce lundi 6 novembre, du lever au coucher du soleil, un imposant dispositif militaire a été déployé dans les quartiers de Coléah, Mafanco et Madina au sud de la capitale. Les militaires ont procédé à des fouilles systématiques de plusieurs concessions, obligeant, par endroits, les commerçants à fermer leurs boutiques.

Ces quartiers, traditionnellement acquis à l’ancien président Alpha Condé, ont été soumis à un siège. Des dizaines de véhicules pick-up de l’armée ont traversé les ruelles boueuses de ces quartiers sous les regards, à la fois inquiets et médusés, des populations.

Des habitants de ces quartiers ont indiqué avoir été surpris de voir cet impressionnant dispositif sécuritaire tout en ajoutant, même si ce n’est pas ouvertement dit, « ils sont ici à la recherche de Claude Pivi ».

« Claude Pivi ne peut pas venir se cacher chez nous, même si à un moment donné, il a travaillé avec le président Alpha Condé », dit Nanfadima Magassouba, commerçante du quartier de Mafanco.

Un octogénaire assis sous un acacia explique que ce déploiement militaire avec cet impressionnant arsenal « ne peut pas avoir raison de Pivi qui a une protection mystique ». Pour son compagnon s’exprimant en soussou, « Pivi s’est peut-être déjà transformé en chat noir ».

L’évasion rocambolesque de Claude Pivi et ses codétenus a conduit à des affrontements armés samedi, au moins neuf personnes ont été tuées dans ces événements. Des faits pour lesquels les quatre détenus vont être poursuivis en justice. Sur ordre du parquet général, le procureur militaire du tribunal de première instance permanent de Conakry a en effet lancé des poursuites contre l’ex-chef de l’Etat Moussa Dadis Camara, ses deux anciens ministres, les colonels Moussa Tiegboro Camara et le fugitif Claude Pivi. Et aussi contre le quatrième codétenu, le colonel Blaise Gomou.

En plus des accusations de meurtres, viols, ou encore torture dans le procès du massacre du 28-Septembre, tous les quatre sont désormais poursuivis pour assassinats, homicide involontaire et complicité.

Plusieurs autres personnes sont également poursuivies pour les mêmes faits et plusieurs autres sont visées pour abandon de poste et violation de consignes. Cela concernerait a priori les 58 officiers, soldats et agents pénitentiaires radiés de l’armée et des forces de sécurité, suite aux événements de ce week-end.

Cette opération commando et les affrontements qui ont suivi ont tué au moins neuf personnes. Trois côté assaillants. Les forces de l’ordre ont perdu quatre des leurs. Les affrontements ont aussi causé la mort de deux civils. Ils étaient dans une ambulance, en intervention pour un accident de la route, au moment où le véhicule a essuyé des tirs, qui ont atteint un infirmier et une petite fille de six ans.