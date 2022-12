Guinée Conakry : la reprise du procès de Moussa Dadis Camara

« Massacre de 2009 : des preuves accablantes exhumées contre Dadis ». La troisième comparution du capitaine à la barre du tribunal. Ledjely.com relaie les propos de l’ancien chef de la junte interrogé hier par le procureur Algassimou Diallo sur le massacre perpétré il y a treize ans au stade de Conakry : « Je n’ai jamais envoyé d’éléments au stade », assure Camara.

S’il continue à nier toute implication, il pourrait s’excuser, selon Guinée news qui cite l’ancien dirigeant : « Je vais demander pardon aux victimes si… ». Il y a un si en effet. La semaine dernière, relaie Ledjely.com, Moussa Dadis Camara a « donné des noms de militaires qui se sont rendus au stade de Conakry » le jour du massacre. Et notamment celui de Toumba Diakité, son ancien aide de camp, et du général Sékouba Konaté. Pour lui, c’est à ses hommes de s’excuser.

L’ancien chef de la junte persiste et signe : « Une fois qu’ils reconnaissent leurs actes, je serai le premier à demander pardon ». Et le capitaine Camara de donner les conditions d’éventuelles excuses au tribunal : « Si je suis acquitté, et j’estime que je serai acquitté, je serai le premier à demander pardon aux victimes ». Moussa Dadis Camara en colère lundi, selon Guinée7. Selon le pure player, « l’ancien président du CNDD s’est enflammé à la suite d’une question d’une procureure qui a insinué que les gens sur les réseaux sociaux qualifient son pouvoir de l’époque de dictatorial ». En colère, Dadis a décidé de ne plus répondre aux questions, raconte Guinée7, qui précise que « la tension étant vive », l’audience a été suspendue. D’après RFI.