Guinée Bissau : Début de la campagne électorale pour le second tour.

Aujourd’hui s’ouvre en Guinée Bissau la campagne électorale en vue du second tour de la présidentielle, prévu le 29 décembre.

Arrivé en tête à l’issue du premier tour avec 40,13%, Domingos Simoes Pereira sera en compétition avec Umaro Sissoco Embalo, qui a bénéficié de la confiance de 27,65% des votants. Ils disposent à compter de ce vendredi 13 décembre de quinze jours pour convaincre les 761 000 électeurs inscrits.

Les deux anciens Premier ministres ont décidé de lancer leur campagne à Bissau. Umaro Siccoso Embalo sillonnera les rues de la capitale alors que son challenger, Domingos Simoes Pereira est attendu à l’Université Amilcar Cabral. Selon des informations obtenues par Dakaractu, le candidat du PAIGC rencontrera les étudiants et les journalistes. Après cet exercice, les deux finalistes se déploieront à l’intérieur du pays pour parler aux électeurs des huit autres régions.

Rappelons que Umaro Sissoco Embalo est soutenu par Nuno Nabiam, José Mario Vaz et Carlos Gomes Junior. Ils se sont respectivement classés 3e, 4e et 5e au premier tour, totalisant plus de 27% des voix.

De son coté, Domingos Simoes Pereira a obtenu le ralliement de Baciro Dja, de Iaio Djallo et d’Idrisa Djalo. Les trois candidats malheureux ont représenté moins de 2% des votants, au sortir du premier tour.