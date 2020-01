Suite et pas fin dans l’affaire de l’exclusion de la vice-coordinatrice de Macky 2012, Adji Mergane Kanouté, par la conférence des leaders. En réaction aux informations publiées dans la presse de ce matin, les proches de cette dernière portent l’estocade et annoncent, à leur tour, l’exclusion de Moussa Diop du poste de coordinateur. Ce, suite à une réunion tenue ce jeudi 30 janvier pour, disent-ils, apprécier « la sortie malencontreuse et inopportune du coordinateur Moussa Diop ».

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les leaders de Macky 2012 « ont déploré les agissements de Maître Moussa Diop et informent l’opinion nationale et internationale qu’ils ne sont liés ni de près ni de loin à l’exclusion d’éminents membres de ladite coalition, en l’occurrence l’honorable députée Adji Diarra Mergane Kanouté, vice-coordinatrice de Macky2012 et Moustapha Diagne, président de Synergie Républicaine ».

En conséquence, ajoute le texte, « les leaders de Macky 2012 ont prononcé la suspension de Moussa Diop du poste de Coordinateur de Macky 2012. Mohamed Moustapha Diagne a été désigné à l’unanimité par les leaders pour occuper le poste de coordinateur de ladite coalition jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau », conclut le document signé pour la Conférence des Leaders de Macky 2012, par la Vice-Coordinatrice Adji Diarra Mergane Kanouté.