Guédiawaye : Habib Niang au chevet des élèves de Darou Rahmane

Habib Niang, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR), a été invité par le jeune leader de Darou Rahmane Cherif Diallo qui l’a appelé à le soutenir dans les actions sociales qu’il fait pour sa population.

Le leader apériste de Thiès s’est rendu dans le département de Guédiawaye dans le quartier Darou Rahmane, le dimanche 27 novembre 2022. L’objectif de la visite était de remettre à la population de cette localité 500 kits scolaires et un lot de d’équipements sportifs pour leur ASC.

Les populations ont accueilli ce geste avec beaucoup d’émotion. M. Diallo a pris la parole en remerciant monsieur Habib Niang pour ces 500 kits scolaires et ce lot d’équipements sportifs pour leur ASC.

“Nous sommes très honorés de recevoir notre invité monsieur Habib Niang, qui a bien voulu faire le déplacement pour l’occasion. Chère population, je vous présente un homme qui a la main sur le cœur. Un monsieur qui du matin au soir est au chevet des populations. Un homme social ,je veux nommer monsieur Habib Niang. A chaque ouverture des classes, les parents d’élèves souffrent à cause des fournitures scolaires. Et quand j’ai fait la connaissance de monsieur Niang, ce dernier n’a ménagé aucun effort pour me soutenir pour soulager les parents d’élèves. Ce geste d’une haute portée est perçu par les populations qui lui en sont reconnaissant car ce n’est pas facile de voir des leaders de la trempe de M. Niang, qui font une action rien que pour accompagner les populations sans rien en retour. Mais par ma voix, je voudrais lui dire ici et devant toute l’assistance qu’il vient de faire un geste à une population reconnaissante et l’avenir nous édifiera. En tout cas qu’il sache que d’ores et déjà nous sommes derrière lui“.

Pour sa part, monsieur Niang a fait savoir que c’est pour lui un immense plaisir de sacrifier à cette traditionnelle remise de don de kits scolaires.

“En effet, tous les ans, je fais des dons de fournitures aux populations thiessoises et de celles de Guédiawaye, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, c’est au tour de celles de Darou Rahmane de recevoir 500 kits scolaires destinés aux élèves mais aussi un lot de maillots et des chaussures pour leurs ASC. Car, le sport et les études vont ensemble. Vous n’êtes pas sans savoir que les temps sont durs et les parents éprouvent d’énormes difficultés pour payer les fournitures scolaires à leurs enfants. J’ai toujours privilégié l’éducation car c’est un moyen d’éduquer mais aussi de former les jeunes. C’est pourquoi, dans mon mouvement, nous avons un programme dénommé “Du primaire à l’Université“. Et cela nous permet d’accompagner les élèves et étudiants durant leur cursus scolaire”.

Poursuivant, il exhorte les récipiendaires à redoubler d’effort pour réussir dans les études : “Aujourd’hui, “j’ai un réel plaisir d’être parmi vous, populations de Darou Rahmane. Je remercie mon frère Chérif Diallo qui est un jeune dynamique et très engagé pour les causes sociales. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de venir l’accompagner. Car, outre le fait que je suis un homme politique. je fais beaucoup d’actions sociales en faveur de la population. Je souhaite que ces élèves, à qui on va remettre ces kits scolaires, puissent en faire bon usage en ayant de bons résultats scolaires. Car ces élèves d’aujourd’hui sont l’avenir de demain“.

A la fin de cérémonie, un diplôme de reconnaissance lui a été décerné par M. Diallo et ses compagnons pour service rendu à la population de Darou Rahmane. La cérémonie a été rehaussée par la présence des Imams de la cité Ndiobene et de la fédération des étudiants thiéssois.