Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Energies, fait face aux parlementaires pour l’examen du budget 2023 de son département. Il est arrêté à 313 635 494 056 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 236 835 992 068 F CFA en crédits de paiement (CP).

Il est réparti en programmes qui concernent, en premier lieu, l’Optimisation du système d’offre d’électricité. Pour l’exercice 2023, les crédits dudit programme sont fixés à 51 154 863 614 F CFA en AE et à 41 754 863 614 F CFA en CP. Le deuxième programme concerne l’électrification rurale et les énergies renouvelables, pour 109 475 795 043 F CFA en AE et 42 076 293 055 en CP. Le troisième programme est intitulé Sécurisation et approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques.

Pour l’exercice 2023, les crédits de ce programme sont arrêtés à 151 583 202 789 F CFA en AE et en CP. Le quatrième et dernier programme prend en charge le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative. Pour l’exercice 2023, les crédits sont arrêtés à 1 421 632 610 F CFA en AE et en CP.