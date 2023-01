Cheikh Yerim Seck à Sonko : « Si je devais parler de vos mœurs, j’aurais pu faire un livre »

Le livre de Cheikh Yerim Seck « Macky Sall face à l’histoire » va couler beaucoup d’encre. Quelques minutes après la sortie de Ousmane Sonko s’attaquant à son livre suivie de l’annonce d’une plainte -citation directe-, le Journaliste ne mâche pas ses mots. Selon lui, le leader de Pastef est trop petit pour être un homme d’état.

La bataille

Attention

Le journaliste ajoute : « Si je devais parler de vos mœurs, j’aurais pu faire un livre. »

In extenso la réponse de Cheikh Yérim Seck à Ousmane Sonko

« Je lis, ce matin, votre publication me concernant qui me conforte dans cette idée: vous êtes dénué de toute qualité requise pour être un leader. Le manteau d’homme d’Etat est trop large pour vos épaules. Cette dédicace que vous dévoilez, et qui m’a été demandée pour vous par un ami commun, n’a rien de compromettant pour moi. Elle reprend une phrase contenue dans le livre. L’avoir publiée me donne toutefois raison à propos de ce que je n’ai cessé de penser: vous êtes le prototype de l’homo pastefensis dénué de culture politique et d’intelligence sociologique que je décris dans ce livre.

M. Sonko, je vais, à la faveur de cette citation directe, donner plus de détails à propos de votre virée sur la corniche ouest qui a d’ailleurs fait l’objet d’une main courante de la police.

Macky Sall en a pris beaucoup plus que vous dans cet ouvrage qui étrille son régime sur plusieurs chapitres. Je lui ai pourtant envoyé une dédicace que je n’ai pas vue sur les réseaux sociaux. C’est dire… Il vous reste de la maturité et de l’épaisseur d’homme d’Etat pour pouvoir prétendre à diriger ce pays. »

PS: J’ai pris deux exemples pour étayer la thèse du non-complot autour de votre escapade nocturne à Sweet Beauté. Si je devais parler de vos mœurs, j’aurais pu faire un livre.