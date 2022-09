Groupe parlementaire BBY : Mimi Touré va déposer ce mercredi sa démission

La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), qui a annoncé dimanche lors d’une conférence de presse qu’elle allait adresser une lettre de démission au président du groupe parlementaire de la majorité, va s’exécuter ce mercredi, selon le journal Bes Bi.

Lundi, le président du groupe parlementaire BBY, Me Oumar Youm, affirmait ne pas avoir reçu la lettre de démission de l’ancien Premier ministre, Aminata Touré. Cette dernière a convoqué l’Article 22 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour valider sa démission d’un groupe avec qui elle ne partage plus les mêmes orientations. Ledit article stipule: « Les modifications apportées à la composition d’un groupe seront portées à la connaissance du Président de l’Assemblée nationale, sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du Président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement ».

Reste à savoir l’interprétation que les députés de BBY feront du texte cité.