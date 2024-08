Grève de la faim entamée par René Capain Bassène: L'ONA2J tire la sonnette d'alarme et...

La grève de la faim entamée par René Capain Bassène au lendemain de la confirmation de sa condamnation à perpétuité par la Cour d’Appel de Ziguinchor dans l’affaire de la tuerie qui a lieu dans la forêt de Bayotte, le 06 janvier 2018, ne laisse pas indifférent l’Organisation Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire (ONA2J ).

L’organisation précitée qui signale avoir reçu un appel téléphonique du prisonnier détenu à la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor informant de sa décision d’opter pour une ” diète noire ” dans le but de clamer son innocence et dénoncer son maintien en prison, a fait sortir un communiqué pour attirer l’attention des autorités compétentes en charge du dossier.

Ziguinchor, le 30 Août 2024

L’Organisation Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire (ONA2J) vient par ce présent

communiqué tirer la sonnette d’alarme suite à la grève de la faim entamée par le détenu René

Capain BASSENE.

En effet, l’ONA2J annonce avoir reçu un appel téléphonique de René Capain BASSENE,

détenu à la maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Ziguinchor, qui informe avoir entamé une grève de la faim depuis hier, le vendredi 29 Août 2024. Cette décision intervient après la une grève de la faim depuis hier, le vendredi 29 Août 2024. Cette décision intervient après la confirmation par la Cour d’appel de Ziguinchor de sa condamnation à perpétuité dans l’affaire Boffa Bayotte.

M. BASSENE a précisé qu’il a opté pour une “Diète Noire”, se privant à la fois d’eau et de

nourriture, et refuse de se soumettre à l’examen médical du Major de (MAC). Il utilise cette grève de la faim pour contester la décision de la Cour d’appel, affirmer son innocence, et dénoncer son maintien en détention en tant que complice du présumé commanditaire de la tuerie de Boffa Bayotte.

L’ONA2J appelle René Capain BASSENE à mettre fin à sa grève de la faim afin d’éviter

d’éventuelles complications graves pour sa santé et des risques potentiels pour sa vie.

Par ailleurs, l’ONA2J demande à l’administration pénitentiaire de surveiller attentivement l’état de santé de M. BASSENE et d’assurer sa sécurité.

Enfin, ONA2J encourage également René Capain BASSENE à attendre le résultat du pourvoi en cassation de ses avocats.

