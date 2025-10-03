Grève des boulangers : deux jours sans pain au Sénégal

Le Regroupement des boulangers du Sénégal (Rubs) a mis sa menace à exécution en décrétant une grève nationale de 48 heures les 6 et 7 octobre 2025, entraînant la suspension totale de la production et de la vente de pain sur l’ensemble du territoire.

Selon Wal fadjri, qui relaie l’information dans son édition de ce vendredi 3 octobre, les boulangers dénoncent une situation économique insoutenable qui met en péril la survie du secteur. Leur secrétaire national, Amadou Lamine Ndiaye, a souligné que la flambée des prix de la farine, du sucre, du gasoil et de l’électricité les oblige à vendre à perte, forçant plusieurs boulangeries à la fermeture.

Le Rubs accuse l’État de n’avoir pas respecté son engagement de réduire de 3 000 F CFA le prix de la farine. Outre la hausse des coûts, les boulangers exigent l’application du décret 2019-22-117, destiné à réglementer leur secteur. Ils soutiennent que la non-application de ce décret laisse prospérer une concurrence déloyale de la part du secteur informel.

Estimant que le dialogue avec le ministre de tutelle, Serigne Guèye Diop, est rompu, les boulangers qualifient leur mouvement de « signal d’alarme » pour la survie du secteur et interpellent le gouvernement sur la nécessité de trouver des solutions durables.