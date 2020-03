Grand Yoff : Expulsé de son loyer, un expert comptable verse de l’urine sur…

F. Cissé, expert comptable résidant à Grand Yoff, a été expulsé de son loyer pour un arriéré d’1,8 million Fcfa. Mécontent de son expulsion, il menait la vie dure à ses colocataires et son bailleur. Il a franchi le Rubicon le 6 mars dernier.

D’après le récit du journal Le Soleil, de son balcon, le locataire mauvais payeur a versé de l’urine qui a ruisselé devant l’entrée des magasins (abimant les marchandises) et sur un conteneur appartenant à son bailleur.

Selon ce dernier, F. Cissé a introduit une ordonnance en référé sur difficulté, alors qu’il a pris un autre appartement, juste pour lui causer des ennuis. Le mis en cause a été déféré au parquet le 9 mars dernier.