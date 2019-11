Un avis de recherche en moins pour les éléments du commissaire Daouda Mbodj du commissariat urbain des Parcelles Assainies, actuellement plus que débordés par la série d’affaires non encore résolues. Après quelques heures d’enquête et d’audition de témoins, les policiers ont mis la main sur le présumé meurtrier de Baye Serigne Djiguel, un jeune tailleur de 18 ans, poignardé à mort par un individu qui aurait tenté de lui voler son téléphone portable. L’auteur des faits, un jeune de 17 ans, a été conduit au commissariat de police par son tuteur, le lutteur Ndongo Lô.

On en sait un peu plus sur le drame de Grand Médine, aux Parcelles Assainies, à Dakar. Alors que l’on croyait que le temps des recherches serait long, les policiers des Parcelles Assainies ont eu un coup de chance inespéré. En effet, ayant appris que l’auteur du crime ne serait que son petit protégé de 17 ans, le lutteur Ndongo Lo, la star montante des Parcelles Assainies, a sommé I. Thiam de venir le voir, toute affaire cessante. Etant soumis à son tuteur, le gamin qui s’était réfugié à Keur Massar, dans la grande banlieue dakaroise -à plus de 20 km du lieu du crime- s’est exécuté et est venu « se remettre » à son mentor. « Accompagné de mes amis, je l’ai conduit au commissariat et l’ai remis aux policiers, ce jeudi matin« , a déclaré Ndongo Lô.

Avant cette « remise », Ndongo Lô, que tous avait accusé avoir « protégé le fugitif » et avoir « préparé sa fuite vers la Gambie« , a déclaré ignorer tout du drame de la veille. « Parce que, a-t-il déclaré, moi je me couche toujours à 20 heures et me réveille à 6 h du matin pour aller aux entraînements. » De ce fait, le champion a révélé ne jamais savoir ce qui se passait dehors, à ces heures criminogènes. Et le fameux soir du meurtre de Baye Serigne Djiguel, il avait vu le jeune I. Thiam et l’avait sommé de ne pas traîner dehors. Et après avoir fait ces recommandations, à son protégé, le lutteur a déclaré que « c’est le matin que (il avait) été informé que I. Thiam avait découché. » Ne se doutant de rien, le lutteur s’était dit que « c’est un point que (il allait) devoir, plus tard, éclaircir avec (son) petit. »

Entre-temps, un autre ami, plus au fait des nouvelles qui circulaient dans Grand Médine, l’avait joint au téléphone pour lui signifier qu’un crime avait été commis dans le quartier. « Aussitôt, j’ai pensé à lui et l’ai appelé au téléphone pour savoir s’il était mêlé à l’affaire. Et, il m’a avoué être l’auteur du coup mortel, tout en me disant que « c’est suite à une bagarre simple » et alors qu’il avait été dominé par son vis a vis qu’il s’est muni d’un bâton qui traînait par terre pour poignarder son adversaire. Et prendre la fuite. » A déclaré le lutteur. Choqué de ce qu’il venait d’apprendre, Ndongo Lô a sommé le gamin de revenir à la maison pour régler l’affaire.

Ensuite, il l’a conduit au commissariat de police. A la suite de cette « remise » entre les mains des policiers, Ndongo Lô et ses amis se sont rendus au domicile des Djiguel pour présenter leurs condoléances et quémander le pardon de la famille éplorée. Dignes et très compréhensibles, les Djiguel lui ont assuré leur clémence pour ce crime auquel il n’a été mêlé que par le fait d’être le tuteur d’un jeune meurtrier. Alors que l’on craignait que ce meurtre à huis clos, dans ce quartier glauque, ne déclenche une sanglante vendetta, le geste de Ndongo Lô a été hautement apprécié à Grand Médine et au delà. Et augure un rapide retour à l’apaisement.



En attendant que I. Thiam, actuellement en position de garde à vue, au commissariat des Parcelles Assainies, se mette à table, la famille éplorée a enterré son fils à Diourbel dans la sobriété. Désormais, il appartient aux hommes du commissaire Daouda Mbodj de chercher le véritable mobile de ce crime interne. Serait-on face à une simple bagarre de gamins de quartiers difficiles comme a voulu le faire croire le meurtrier? Ou bien, ce meurtre est-il la suite tragique d’un vol de portable?