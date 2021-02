Une bande de malfrats de nationalité sénégalaise et congolaise a été arrêtée et déférée, hier lundi, au parquet du procureur de la République.

Les mis en cause (O. Sylla, C. Faye, M. Mbaye, O. Traoré et le Congolais K. K. Kaya) avaient kidnappé et violé, F. Fall, une fille de 18 ans, pendant trois semaines, avant de la forcer à vendre de la drogue. D’après L’Observateur, la victime avait fait la connaissance de la bande qui opérait entre Grand-Dakar, Bène Tally, Niary Tally et Dieuppeul.

Les mis en cause l’ont conduite à divers endroits de Dakar, dont Castors, Bène Tally et à des sorties à Mbour pour abuser d’elle sexuellement. Contrainte à fumer du chanvre indien et à boire de l’alcool, elle était également utilisée comme appât par ses bourreaux lors de leur agression.

Idem pour la livraison de la drogue. Pis elle était forcée à se prostituer. Lassée, elle a réussi à s’enfuir. Après avoir raconté sa mésaventure à sa famille, celle-ci a saisi la police qui a procédé à l’arrestation des mis en cause.