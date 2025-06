Dans un post publié sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna salue la portée symbolique et politique du déplacement d’Ousmane Sonko en Chine. Pour lui, ce voyage incarne une nouvelle manière de penser la souveraineté, loin du protocole néocolonial et des logiques de dépendance.

« Le premier ministre Ousmane Sonko, alors que ses prédécesseurs se sont toujours déplacés mais n’ont jamais voyagé, lui et les patriotes voyagent sans se déplacer. Ce qu’on doit appeler voyage chez les dirigeants des peuples en Afrique ce n’est pas d’aller dans un autre pays mais d’avoir un nouveau regard sur son pays et le monde », déclare Guy Marius Sagna.

Pour lui, le plus important pour le chef du camp patriotique au Sénégal qu’est Ousmane Sonko n’est pas, comme pour les dirigeants néocoloniaux, de serrer des mains de dirigeants non africains. Le plus important est de penser le Sénégal, l’Afrique et le monde en sortant du paradigme néocolonial et de la camisole de force impérialiste.

« ‎Je suis persuadé qu’aujourd’hui ce n’est pas Ousmane Sonko qui était le visiteur c’est plutôt le dirigeant chinois qui a visité un Sénégal souverain et décomplexé en voyant et en écoutant le premier ministre Ousmane Sonko », ajoute-t-il.